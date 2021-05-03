Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayının sonuna doğru gelirken Müslüman alemi bayram için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı tam kapanma sürecine denk geliyor. Hal böyle olunca herkes tam kapanmaya denk gelen bayram tatili kaç gün olacak sorusuna da yanıt aramaya başladı. Ülkemizde genellikle 9 gün verilen bayram tatili bu yıl da aynı olacak mı sorusu özellikle kamu çalışanları için daha da önem arz ediyor.

Bayram tatili 9 gün mü?

Kamu çalışanları bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde 10 Mayıs ve 11 Mayıs’ta tam, 12 Mayıs’ta ise yarım gün izinli olacak. Bayram boyunca yani 13-14-15 Mayıs tarihleri bayram izni olacak. Kararda herhangi bir değişiklik olması durumunda sizleri haberdar edeceğiz.