Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren haber Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan geldi.

Kamu çalışanlarına idari izin

Yapılan duyuruda Ramazan Bayramı öncesinde 10 - 11 Mayısıs tam gün ve 12 Mayısıs arefe günü yarım gün olmak üzere kamuda çalışan tüm personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Bayram tatili 9 gün

Bu açıklama ile birlikte kamuda çalışan tüm personel bayram öncesi 2,5 gün idari izinli sayılacak, bayram ile birlikte idari izinin birleşmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu.

Öte yandan dün yapılan kabine toplantısında alınan tam kapanma kararıyla birlikte Ramazan Bayramını Türkiye evinde geçirecek. Seyahat izin belgesi olmayan kişiler şehirler arası seyahate çıkamayacak ve vatandaşlar en yakınlarında ki marketlere yürüyerek gidebilecek.

Kamu personelinin idari izinli sayılacağının resmi yazısı şu şekilde;