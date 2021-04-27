İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruda kamuda çalışan personelin bayram öncesi 2,5 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu. Bu açıklama ile birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı.

27 Nisan 2021 Salı 23:35
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Takip Et:

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren haber Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan geldi.

Kamu çalışanlarına idari izin

Yapılan duyuruda Ramazan Bayramı öncesinde 10 - 11 Mayısıs tam gün ve 12 Mayısıs arefe günü yarım gün olmak üzere kamuda çalışan tüm personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Bayram tatili 9 gün

Bu açıklama ile birlikte kamuda çalışan tüm personel bayram öncesi 2,5 gün idari izinli sayılacak, bayram ile birlikte idari izinin birleşmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu.

Öte yandan dün yapılan kabine toplantısında alınan tam kapanma kararıyla birlikte Ramazan Bayramını Türkiye evinde geçirecek. Seyahat izin belgesi olmayan kişiler şehirler arası seyahate çıkamayacak ve vatandaşlar en yakınlarında ki marketlere yürüyerek gidebilecek.

Kamu personelinin idari izinli sayılacağının resmi yazısı şu şekilde;




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliIdari IzinKamu çalışanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?
​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Popüler Haberler

Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2021
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Yasak Elma dizisinde Lila karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırıyor
3004 Nitelik kodu nedir? 3004 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Nisan 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Güncel gümüş fiyatları 28 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Survivor Ekstra Melisa Emirbayer kimdir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Hekimoğlu 47. bölüm izle tek parça izle 27 Nisan

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.