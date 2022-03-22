Ramazan Bayramı 2022 Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil Uzayacak mı? Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman?

Her sene müslümanların oruç tutarak vazifesini yerine getirdiği Ramazan ayı sonrasında Ramazan Bayramı kutlanmaktadır. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar Ramazan ayı sonrasında mezarlıkları ziyaret eder, büyüklerini görmeye giderek güzel bir bayram yaşarlar. Ramazan bayramı ise 2022'de tatil kaç gün olacak, uzayacak mı? Vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen bu konular için tatilin hangi gün olacağı merak edilmekte. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

RAMAZAN AYI İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılı içerisinde Ramazan ayı 3 Nisan tarihinde başlıyor. Kadir Gecesi ise 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecektir. Ramazan bayramının 1.günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramları bilindiği üzere üç gün sürerken tatil konuları ise sıkça merak ediliyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Bu sene içerisinde Ramazan Bayramı Pazartesi güne denk geliyor ve Perşembe günü bitiyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı tatilinin arttırılması bekleniyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü olan Ramazan bayramının ilk günü sonrası Perşembe günü tatil bitiyor. Her sene olduğu gibi bu senede tatil hafta sonu ile birleştirilerek 7 güne çıkarılması bekleniyor.