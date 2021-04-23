Ramazan ayının son 10 günü tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu'ndan tam kapanma açıklaması

Tam kapanma konusu günden güne merak edilmeye devam ederken ramazanın son 10 gününde tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanacak Bilim Kurulu toplantısında karar değerlendirilecek açıklamaları yapılırken 10 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılıyor.

Tam kapanma olacak mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tam kapanma ile ilgili sorulan sorulara yaptığı açıklamalar ile cevap verirken Mehmet Ceyhan’ın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Tam kapanma ile ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmazken pek çok kişi tam kapanma sürecini araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tam kapanma açıklamaları

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında ki artış hızının azaldığını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte kısıtlamalar ve alınan tedbirlere uymakla vaka sayılarının düşeceği belirtilirken Bilim Kurulu ile yapılacak toplantılar sonrasında kararın değerlendirileceği açıklandı. Tedbirlerin gevşememesi gerektiğinin altını çizen Bakan Koca mutasyonların vaka artış hızında bir numaraları etken olduğunu ve bu mutasyonların hasta etme konusunda güçsüz olmadığına dikkat çekti.