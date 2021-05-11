Rahatsızlanan vatandaşa müdahale etmek için duran doktorun aracına motor çarptı

İstanbul’da Esenyurt E5 karayolunda bir vatandaş yolda rahatsızlandı. Aracı ile gitmekte olan bir doktor durup hastaya yardım etmek istedi. Doktorun yol kenarında duran aracına bir motor kuryesi çarptı. Kurye yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Esenyurt E5 yolunda meydana geldi. Avcılar’a gitmekte olan 34 AB 3439 plakalı aracın sürücüsü A.B isimli doktor yolda rahatsızlanan bir vatandaşı gördü. Vatandaşa yardım etmek için duran araca B.T isimli vatandaşın kullandığı kurye aracı çarptı. Çarpma etkisi ile yaralanan B.T sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

B.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.