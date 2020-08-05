İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası

Birçok kişinin merak ettiği QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 05.08.2020'li haberimizi okuyarak QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:10
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Takip Et:

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca vatandaş gelir düzeyinin bozulmasını müteakip yasal takiplerle karşı karşıya kalmaya başladılar. Bu noktada borç kapatma kredisi veya borç transfer kredileri QNB Finansbank tarafından verilecektir.

Diğer bankalardaki mevcut borcunu QNB Finansbank tarafından verilen krediyle kapatma olanağına sahip müşteriler borçlarını erteleyip kredi puanının düşmesi ve yasal takip sürecinin başlatılmasını engellemektedir.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi faiz oranı

 Koronavirüs nedeniyle pek çok kişinin sosyal yaşantısı ve iş hayatı örselendi. Ücretsiz izin, işten çıkarma süreçleri, iflaslar nedeniyle bu süreçte kişiler kendi kredi borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladılar. QNB Finansbank olumsuz tabloyu yumuşatabilmek için borç kapatma kredisini gündeme getirmiştir. Bu süreçte 20 bin TL borç transferi yapan bir müşteriye 60 ay vade, aylık 438 TL taksit ve yüzde 0.79 faiz olanağı tanınmıştır.

Borç transfer kredisi şartları nelerdir?

Borç kapatma kredisi ancak QNB Finansbank’ın müşterilerine verdiği limit dahilinde kullanılabilmektedir. Finansbank bünyesinden kredi alan bir müşteri bankaya verdiği otomatik ödeme  talimatı çerçevesinde diğer bankalardaki kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyebilme fırsatına sahip oluyor.

Hangi borçlar transfer edilebilecek?


Yapılan açıklamalarda kredi kartı borcunun bir bölümü transfer edilebilmekteyken, ihtiyaç kredilerinin tamamı vade farkı olmadan transfer edilebilmektedir. Öte yandan banka tarafından sağlanan ek hesaplar, konut kredileri ya da QNB Finansbank’a ait borçlar kapsama alanına girmemektedir.

Borç transfer kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Borç transferi yapacak bireyler başvurularını;

QNB Finansbank şubeleri,

SMS ile başvuru,

Online başvuru aracılığıyla yapabilmektedir.

SMS ve online başvuru sürecinde ön başvuru yapılmış sayılacaktır. Ön başvurusuna onay çıkan kişiler banka değerlendirmesini müteakip olumlu ya da olumsuz sonuç alırlar. Ön başvurunuzun onaylanmasıyla birlikte şubeye gidip kimlik belgenizle kredi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.08.2020 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Qnb Finansbank Borç Kapatma KredisiQnb Finansbank Borç Kapatma Kredisi|Qnb Finansbank Borç Transferi KredisiQnb Finansbank Kredi Transfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Antalya'da kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Yapılan düğünden dolayı 1800 kişi karantina altına alındı!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Korona virüs vaka sayısında ki artış binin üzerinde devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı
Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
1000 TL yardım ödemesi evde bakım maaşı, engelli aylığı alanlara, kadınlara, yaşlılık maaşı alanlara, ev hanımlarına ve diğer ihtiyacı sahibi olan vatandaşlara nasıl ödenecek? SYDV başvuru işlemleri, telefon numarası üzerinden aramalar nasıl olacak?
Samsung cihaz garanti sorgulaması nasıl yapılır? Samsung cihaz garanti sorgulama işlemleri
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri
Türkiye'de bulunan tüm bankaların SWIFT Kodları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ve Behzat öldü mü? EDHO kaza geçiren İlyas ve Behzat'a ne oldu?
PTT 2020 Ağustos Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
Ford Puma 2020 donanım özellikleri ve fiyatı
2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.