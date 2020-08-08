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QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
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Koronavirüs nedeniyle milyonlarca vatandaş gelir düzeyinin bozulmasını müteakip yasal takiplerle karşı karşıya kalmaya başladılar. Bu noktada borç kapatma kredisi veya borç transfer kredileri QNB Finansbank tarafından verilecektir.

Diğer bankalardaki mevcut borcunu QNB Finansbank tarafından verilen krediyle kapatma olanağına sahip müşteriler borçlarını erteleyip kredi puanının düşmesi ve yasal takip sürecinin başlatılmasını engellemektedir.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi faiz oranı

 Koronavirüs nedeniyle pek çok kişinin sosyal yaşantısı ve iş hayatı örselendi. Ücretsiz izin, işten çıkarma süreçleri, iflaslar nedeniyle bu süreçte kişiler kendi kredi borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladılar. QNB Finansbank olumsuz tabloyu yumuşatabilmek için borç kapatma kredisini gündeme getirmiştir. Bu süreçte 20 bin TL borç transferi yapan bir müşteriye 60 ay vade, aylık 438 TL taksit ve yüzde 0.79 faiz olanağı tanınmıştır.

Borç transfer kredisi şartları nelerdir?

Borç kapatma kredisi ancak QNB Finansbank’ın müşterilerine verdiği limit dahilinde kullanılabilmektedir. Finansbank bünyesinden kredi alan bir müşteri bankaya verdiği otomatik ödeme  talimatı çerçevesinde diğer bankalardaki kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyebilme fırsatına sahip oluyor.

Hangi borçlar transfer edilebilecek?


Yapılan açıklamalarda kredi kartı borcunun bir bölümü transfer edilebilmekteyken, ihtiyaç kredilerinin tamamı vade farkı olmadan transfer edilebilmektedir. Öte yandan banka tarafından sağlanan ek hesaplar, konut kredileri ya da QNB Finansbank’a ait borçlar kapsama alanına girmemektedir.

Borç transfer kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Borç transferi yapacak bireyler başvurularını;

QNB Finansbank şubeleri,

SMS ile başvuru,

Online başvuru aracılığıyla yapabilmektedir.

SMS ve online başvuru sürecinde ön başvuru yapılmış sayılacaktır. Ön başvurusuna onay çıkan kişiler banka değerlendirmesini müteakip olumlu ya da olumsuz sonuç alırlar. Ön başvurunuzun onaylanmasıyla birlikte şubeye gidip kimlik belgenizle kredi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:26
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