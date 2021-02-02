PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi

Online alışverişte tercih edilebilecek olan alışveriş siteleri arasında PTT AVM’nin intenet sitesi yer alıyor. PTT AVM intenet sitesi olan www.pttavm.com üzerinden vatandaşlar ihtiyaç duydukları gıda ürünlerini temin edebilmektedir. Bunun için ilk olarak isim, soy isim ve ev adresi gibi bilgilerle siteye üye olunması gerekmektedir.

Üye olma işleminin tamamlanmasının ardından www.pttavm.com adresinde yer alan ürün kategorilerinden ihtiyacınıza yönelik seçim yaparak sepetinize ekleyerek ürünleri satın alma aşamasına getirebilirsiniz. PTT AVM’de Tarım Kredi Kooperatif gibi doğal gıda ürünleri de bulunmaktadır.

Ürünlerin sepete eklenmesinin ardından ödeme ekranı ile karşılaşılmaktadır. Bunun için kredi kartı bilgileri girilerek online ödeme yapılmaktadır. Online ödemenin ardından ürünlerinizin kargoya verilmesi ile nerede olduğunu ve ne zaman geleceğini kargo takip aracılığı ile takip etmeniz mümkündür.