PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi

Online alışverişte tercih edilebilecek olan alışveriş siteleri arasında PTT AVM’nin intenet sitesi yer alıyor. PTT AVM intenet sitesi olan www.pttavm.com üzerinden vatandaşlar ihtiyaç duydukları gıda ürünlerini temin edebilmektedir. Bunun için ilk olarak isim, soy isim ve ev adresi gibi bilgilerle siteye üye olunması gerekmektedir.
Ürünlerin sepete eklenmesinin ardından ödeme ekranı ile karşılaşılmaktadır. Bunun için kredi kartı bilgileri girilerek online ödeme yapılmaktadır. Online ödemenin ardından ürünlerinizin kargoya verilmesi ile nerede olduğunu ve ne zaman geleceğini kargo takip aracılığı ile takip etmeniz mümkündür.
Son Güncelleme: 02.02.2021 23:18