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PTT görevlisi 3 milyon lirayı hesabına geçirip sırra kadem bastı

Afyon'da PTT şubesinde görevli bir memur, müşterilerin toplam 3 milyon lirasının hesabına geçirerek sırra kadem bastı.

15 Eylül 2020 Salı 21:49
PTT görevlisi 3 milyon lirayı hesabına geçirip sırra kadem bastı
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Yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık  Afyon'da yaşandı.

İlçe'de bir PTT şubesinde görevli Cengiz K. isimli gişe memurunun bir süre PTT'ye gelen müşterilerin imzalarını taklit ederek , müşteri hesaplarından paraları kendi hesaplarına aktardığı iddia edildi. Yaklaşık 20 senedir gişe memurluğu yapan Cengiz K'nın bu şekilde dolandırıcılık ile yaklaşık 60 vatandaşın hesaplarından belirli miktarlarda parayı kendi hesabına aktardığı öne sürüldü.


Bir çok vatandaşı mağdur olduğu bu üzücü olay geçtiğimiz hafta Afyonkarahisa Şuhut ilçesinde yaşandı. Bir çok PTT müşterisinin hesabındaki paraları usulsüz yollar ile kendi hesabına aktaran Cengiz K İse sırra kadem bastı.

Savclılığın düğmeye basmasıyla birlilte şüphelinin ev adresine baskın yapan polis Cengiz K isimli gişe memurunun bulamadı.

Yaklaşık 3 milyon lira ile kayıplara karışan memuru polis her yerde aramaya başladı. 

'OKUMADAN İMZA ATTIK'

Kendisinin haberi olmadan adına 15 bin TL kredi çekildiğini öğrenen Veli Erim isimli bir müşteri yaptığı açıklamada, “Maaşımı PTT’den alıyorum. Şuraya imza at, buraya imza at diyordu, atıyorduk. Bilmedik, okumadık. Emniyet’ten aradılar, gittik ifade verdik.” İfadelerini kullanırken diğer mağdurlarla birlikte adli makamlara şikayetlerini devam edeceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:49
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Anahtar Kelimeler:
PttZimmetGişe GörevlisiAfyon
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