PTT ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor, kaç paradan satılacak?

PTT, indirimli olarak ayçiçeği satışı yapacağını duyurdu. Bu haberin ardından çoğu vatandaş, indirimli olarak ayçiçek almanın yollarını araştırmaya başladı.

PTT ucuz Ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de intenet üzerinden satışını yapan PttAVM.com'a eklenerek, bu firmaların şubesi olmadığı yerlerde de intenet üzerinden indirimli ürün satışı yapılacak.

Ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerde fiyatların düşürülmesi için kooperatif ürünlerinin üstüne düşülecek.

PTT ucuz Ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?

Ürünlerde daha fiyat netlik kazanmadı. https://PttAVM.com adresi aracılığıyla indirim olan ürünlere erişebilirsiniz.