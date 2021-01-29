PTT ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor, kaç paradan satılacak?

PTT, indirimli olarak ayçiçeği satışı yapacağını duyurdu. Bu haberin ardından çoğu vatandaş, indirimli olarak ayçiçek almanın yollarını araştırmaya başladı.
PTT ucuz Ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor?
Ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerde fiyatların düşürülmesi için kooperatif ürünlerinin üstüne düşülecek.
PTT ucuz Ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?
Ürünlerde daha fiyat netlik kazanmadı. https://PttAVM.com adresi aracılığıyla indirim olan ürünlere erişebilirsiniz.
Son Güncelleme: 29.01.2021 18:04