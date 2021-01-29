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PTT Ayçiçek yağı kaç litre olacak? PTT ucuz ayçiçek yağı fiyatı ve satış tarihi

Son zamanlarda fiyatı oldukça fazla artan ayçiçek yağı satışlarına birçok kişi tepki gösteriyor. PTT, yaptığı açıklama ile PTTAVM üzerinden ucuz ayçiçek yağı satışı yapacağını duyurdu. Haberimizden PTT ayçiçek yağı satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 23:36
PTT Ayçiçek yağı kaç litre olacak? PTT ucuz ayçiçek yağı fiyatı ve satış tarihi
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2021 yılının gelmesi ile beraber en büyük zamlar market fiyatlarında yapıldı. Temel gıda maddelerinden süt, yumurta, et ve ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 100 oranında zamlar yapıldı. Fiyatların bu denli fazla oranda artması vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle ayçiçek yağının fiyatlarının iki katına kadar artması birçok kişinin tepki gösterdiği konuların başında geldi. PTT bu durumla ile ilgili açıklama yaparken ucuz fiyattan ayçiçek yağı satacağını duyurdu.

PTT Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

PTT AVM intenet sitesinden ucuz Ayçiçek yağı satışlarına başladı. Satılan Ayçiçek yağı markaları; Yudum, Biryağ, Kristal, Ona, Çotanak, Orkide, Zade, Komili ve Tarım Kredi markaları bulunuyor. Beş litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 57,90 TL’den başlayıp 85,90 TL’ye kadar çıkmakta. Ayçiçek yağı satışları 1 litreden başlayarak 18 Lt kadar yağ satışları yapılıyor. PTTAVM Ayçiçek yağı satış fiyatları şöyle;

-Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5LT 57,90TL

-ZADE Ayçiçek Yağı 5Lt Teneke 85,90TL

-Komili Ayçiçek Yağı 5Lt 78,90TL

-Orkide Ayçiçek Yağı 5LT 77,90TL

-Yudum Teneke Ayçiçek Yağı 5LT 85,01TL

-Çotanak Ayçiçek Yağı 5LT 82,88TL

PTTAVM’den satışı yapılan bazı ürünlerde kargo bedava bazı ürünlerde ise ek kargo bedeli alınmaktadır. PTT’nin yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde fiyatlarda daha çok indirim yapılacağı söylendi. Yakın zamanda Fiskobirlik, Çaykur gibi markalarında ürünleri PTTAVM sitesinde yer alacak.

PTTAVM AYÇİÇEK YAĞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 29.01.2021 23:36
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PttPTTAVMAyçiçek YağıKomiliTarım KrediYudumBiryağ
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