İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi aracı ile dinlenme tesisine girdi: 8 yaralı 1 ölü

Kocaeli-Ankara yönünde seyir halinde olan 65 NV 256 plakalı aracın sürücü eşi ile tartışmalarının ardından aracı hızla dinleme tesisine sürdü. Araç 3 otomobile çarptıktan sonra durdu. Kazada 8 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 02:00
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi aracı ile dinlenme tesisine girdi: 8 yaralı 1 ölü
Takip Et:

Kocaeli Çayırova’da bulunan TEM Şekerpınar Gişeleri yönünde bir araç dinlenme tesisine girdi. Olay sebebi ile 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli-Ankara yönüne gitmekte olan Naci A. yönetimindeki 65 NV 246 plakalı aracın dinleme tesisine girmesi ile gelişti. Araç önce 3 araca çarptıktan sonra yolda ve araçlarda bulunan 8 kişiye daha çarptı. Çarpma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ile yaralandı.

Olayla ilişkili konuşan Naci A.’nın eşi Semra A. Eşinin psikolojik problemleri bulunduğunu, bugün ikimiz de öleceğiz diyerek dinleme tesisine daldığını ve kazanın ardından bıçak ile ona saldırdığını söyledi. Çevredeki kişiler sayesinde kurtarılan Semra A. Ve eşi Naci A. İle 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü Naci A.’nın yoğun bakıma yatırıldığı ve durumunun ağır olduğu biliniyor.

Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 02:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaKocaeliDinlenmetesisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şizofren hastası adam evini ateşe verdi
Şizofren hastası adam evini ateşe verdi
Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Küçükçekmece gölünde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece gölünde erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı
Boğaziçi öğrencilerine KTÜ'den öğrencilerinden destek geldi!
Boğaziçi öğrencilerine KTÜ'den öğrencilerinden destek geldi!
8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

Popüler Haberler

2021 Malta asgari ücret ne kadar?
Bugün kimin maçı var? TV 9 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Kredi sicil affı son durum
Ehliyetimi kaybettim, nereye bildirmeliyim, ne yapmalıyım? Ehliyet çıkarma işlemleri
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Netflix Aralık ayı yayın takviminde neler var?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Mevlid kandili kutlama mesajları - Mevlid kandili uzun, kısa dualı kutlama mesajları
İsmail Küçükkaya'dan neden sabah haberlerinde yok? Fox TV İsmail Küçükkaya nerede sağlık durumu nasıl?
25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama
Amazon Prime Utopia 2. sezonu olacak mı?
MoneyGram para transferi nasıl yapılır? MoneyGram transfer ücretleri
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Ocak 2021 Cuma
TRT 1 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Ocak 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Show TV canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Konut ve apartman tadilat kredisi kedir, nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.