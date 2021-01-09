Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi aracı ile dinlenme tesisine girdi: 8 yaralı 1 ölü

Kocaeli Çayırova’da bulunan TEM Şekerpınar Gişeleri yönünde bir araç dinlenme tesisine girdi. Olay sebebi ile 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli-Ankara yönüne gitmekte olan Naci A. yönetimindeki 65 NV 246 plakalı aracın dinleme tesisine girmesi ile gelişti. Araç önce 3 araca çarptıktan sonra yolda ve araçlarda bulunan 8 kişiye daha çarptı. Çarpma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ile yaralandı.

Olayla ilişkili konuşan Naci A.’nın eşi Semra A. Eşinin psikolojik problemleri bulunduğunu, bugün ikimiz de öleceğiz diyerek dinleme tesisine daldığını ve kazanın ardından bıçak ile ona saldırdığını söyledi. Çevredeki kişiler sayesinde kurtarılan Semra A. Ve eşi Naci A. İle 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücü Naci A.’nın yoğun bakıma yatırıldığı ve durumunun ağır olduğu biliniyor.

Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.