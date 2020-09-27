Psikiyatri hastası tedavi gördüğü hastane odasını ateşe verdi

Dehşet veren olay Ankara Üniversitesi tıp fakültesi hastanesi Psikiyatri hastalıkları bölümünde yaşandı.

Hastane binasında psikolojik sorunları olduğu için tedavi gören 30 yaşındaki Mehmet Beşparmak isimli Psikiyatri hastası sabah karşı kaldığı odada sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkardı.

Mehmet Beşparmak ve refakatçi olarak kalan babasının bulunduğu oda kısa süre içinde alevlere teslim olduç Bu sırada baba Kadir Beşparmak olayı hemen ekiplere ihbar etti. Kısa süre içinde hastaneye itfaiye,polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye kısa süre içinde yangını söndürdü ve yangın sebebiyle hastane binasındaki diğer hasta ve refakatçileri başarılı bir şekilde tahliye etti. Yangın sonrasında odada yapılan incelemede yangını çıkaran Psikiyatri Mehmet Beşparmak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın sebebiyle yaralanan iki kişi ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edildi.

Polis hastane yangını ile ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor.