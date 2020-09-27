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Psikiyatri hastası tedavi gördüğü hastane odasını ateşe verdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin'de psikolojik sorunları olduğu için tedavi gören 30 yaşındaki Psikiyatri hastası kaldığı odayı yaktı. Çıkan yangın sonrasında hasta Mehmet Beşparmak hayatını kaybetti 2 çalışan yaralandı.

27 Eylül 2020 Pazar 11:07
Psikiyatri hastası tedavi gördüğü hastane odasını ateşe verdi
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Dehşet veren olay Ankara Üniversitesi tıp fakültesi hastanesi Psikiyatri hastalıkları bölümünde yaşandı.

Hastane binasında psikolojik sorunları olduğu için tedavi gören 30 yaşındaki Mehmet Beşparmak isimli Psikiyatri hastası sabah karşı kaldığı odada sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkardı.


Mehmet Beşparmak ve refakatçi olarak kalan babasının bulunduğu oda kısa süre içinde alevlere teslim olduç Bu sırada baba Kadir Beşparmak olayı hemen ekiplere ihbar etti. Kısa süre içinde hastaneye itfaiye,polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye kısa süre içinde yangını söndürdü ve yangın sebebiyle hastane binasındaki diğer hasta ve refakatçileri başarılı bir şekilde tahliye etti. Yangın sonrasında odada yapılan incelemede yangını çıkaran Psikiyatri Mehmet Beşparmak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın sebebiyle yaralanan iki kişi ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edildi.

Polis hastane yangını ile ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 27.09.2020 11:07
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiPsikiyatri Hastası
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