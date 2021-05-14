Profesörün zor anları! Komşu saldırısına uğradı

Son dakika haberine göre Tokat GOP (Gaziosmanpaşa) Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut bayram temizliği yaptığı sırada çok ses çıkarması sebebi ile apartmanın otoparkında komşularının saldırısına uğradı. Evli ve 2 çocuk baba Barut, yine aynı komşuların 5 ay önce kendisine saldırdığını açıkladı.

Temizlik gürültüsünden çıkan tartışma sonucu öfkesine hâkim olamayan komşular Prof. Dr. Barut’u ailesinin yanında vahşice saldırdı. Kavga anı Barut’un küçük oğlu cep telefonu ile görüntü aldı.

3 kişinin saldırısına maruz kalan Barut’un kaburgaları kırılırken ağır yaralanan doktor yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.