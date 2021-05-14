Prof.Dr. Mehmet Ceyhan’dan son dakika flaş uyarı!

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son dakika haberi olarak yeni uyarılarda bulundu. Normalleşme süresine çok az bir süre kala vatandaşlar kabine toplantısını merak ederken normalleşme adımları için önemli uyarılarda bulundu.

29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tüm yurtta tam kapanma uygulanırken kısıtlamanın bitimine çok az bir süre kala Doktor Mehmet Ceyhan tam normalleşmenin asıl haziran ayının ortalarında alınması gerektiğinin doğru olacağını söyledi. Ceyhan: “Mayıs ayında aldığımız tedbirlerin etkisini Haziran'ın ortasında daha iyi görürüz" dedi.

“Elzem olan sektörlerden başlanmalı”

Türkiye’de 3 kez yanlış yapıldığını dile getiren Ceyhan, en büyük yanlışları mart ayında yapıldığını söyledi. Normalleşmenin kademeli ve doğru şekilde yapılması gerektiğini savunan Ceyhan, vatandaşları uyardı.

İlk olarak elzem olan sektörlerden başlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, normalleşmenin hem sektöre hem insanlara yararlı olacağını açıkladı. İş yerlerine özellikle değinen Ceyhan, özel sektörlerinde bu durumda esnek çalışması gerektiğini vurguladı. Kamuda çalışanlar için uygulanan tedbirlerin yetersiz olduğunu özel sektöründe yararlanması gerektiğine değindi.

Vaka sayılarının yüksek olduğunu ve bu durumun kolay olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, vakaların azalmasında alınan tedbirlerin alakası olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan “Şu an ki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu bir paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.” ifadelerini kullandı.