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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz

Yılbaşına saatler kala Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli bir açıklama geldi. Özlü, yılbaşında dikkat edilmemesi durumunda 15-20 gün sonra bunun bedelinin ödenebileceğini belirtti.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:37
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz
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Yarın 1 Ocak resmi tatil olmasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli bir açıklama geldi.

Vaka sayılarının günlük hala 15 bini üzerinde olması sebebiye tedbirlerin her zaman olduğu gibi Yılbaşında uygulamada olduğunu hatırlatarak yılbaşında dikkat edilmemesi durumunda bunun bedelinin 15-20 gün sonra ödenebileceğini belirtti.

Özlü,yılbaşında hane halkı ile birlikte evde olunması gerektiğini, eş, dost ve tanıdıklarla bir araya gelinmemesi gerektiğine vurgu yaptı.Şu anda virüs taşıyan bir çok kişi olduğunu vurgulayan Özlü,bu kişilerin sempton göstermediğini ve kendilerini sağlıklı hissettiklerini ifade etti.Dolayısıyla kalabalık ortamlarda bir araya gelindiğinde virüsün 10-15 dk içinde bulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ev içinde virüsün bulaşma oranlarının yüzde 85'lere kadar çıktığını söylediğini hatırlatan Özlü,ev içinde maske mesafe kurallarına uyulmanın zor olduğunu dolayısıyla virüs bulaşması halinde ev halkının tamamına virüsü bulaştırmanın mümkün olduğunu bir kez daha hatırlattı.

DİKKAT ETMEZSEK YILBAŞININ FATURASI OLUR

Kimseye zarar vermemek için yılbaşında çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen  Prof. Dr. Özlü, buna dikkat edilmemesi halinde kesinlikle bir faturasının olacağını vurguladı ve bunun bedelinin 15-20 sonra ödenebileceğini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıKoronavirüsVaka Sayılar
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