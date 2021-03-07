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Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.

Meteoroloji hava durumu hakkında bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Bunun yanı sıra Meteoroloji hava durumu hakkında bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Orhan Şen Batı bölgeleri için, Çarşamba'dan itibaren yağışın etkili olacağını söyledi.

07 Mart 2021 Pazar 18:18
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklama doğrultusunda Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının zaman zaman etkisini göstereceği, sıcaklığınsa mevsim normalinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneydenbiraz hafif , zaman zaman da orta kuvvette eseceği kamuoyuna aktarıldı. 

Çarşamba akşamdan itibaren etkili olacak

Prof. Dr. Orhan Şen, Çarşambadan itibaren yağışın batı bölgelerini etkisi altına alacağını belirtti.

Şen daha sonra açıklamalarına şöyle devam etti:

“ Mart ayı baharın ilk ayıdır normalde ama mevsimler değiştiği için baharın ilk ayı olamayacak. Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasına devam edecek. Bugünden itibaren Batı bölgelerimizde yağmur yağışı gidiyor, ama doğu bölgesinde kar yağışı devam ediyor. Sadece Salı günü ara veriyor.”

Sıcaklıklar düşecek

Sıcaklık bir anda düşme eğilimi göstererek yağışlara zemin hazırlayacak. Bu durum yağışlı ortama sebebiyet vererek Marmara bölgesinden başlayıp yağmuru artırması bekleniyor. Daha da etkisi sıcaklıklarda gösterip bir anda sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşürecek. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 18:18
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ProforhanşenYağışçarşambaHavaDurumu
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