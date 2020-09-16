İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. Çilingiroğlu sosyal medyada birbirine girdi

Prof. Dr. Mehmet Ceylan ve Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu sosyal medyada birbirine girdi. Çilingiroğlu ve Ceylan arasındaki tartışma Twitter'ın gündemine oturdu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:45
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. Çilingiroğlu sosyal medyada birbirine girdi
Takip Et:

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Prof. Dr. Mehmet Ceylan, Twitter’da birbirlerine girdi. İki ünlü profesör arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Çilingiroğlu, Ceylan’ın NTV’de aktardığı fikirleri eleştirdi. Çilingiroğlu Twitter’da Ceylan’ın daha önceden maske takılmaması gerektiğini söylediği sözlerini paylaştı. Çilingiroğlu’nun paylaşımı ikili arasındaki gerilimi fazlasıyla arttırdı.


Prof. Dr. Mehmet Ceylan da Çilingiroğlu’nun paylaşımına yanıt verdi. Prof. Dr. Ceylan cevabında Çilingiroğlu’na ağır sözler söyledi. İki profesör arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇilingiroğluMehmet Ceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor
Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor
Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!
Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!
Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!
Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
Irak Büyükelçiliği'nde görevli İngiliz diplomatlara bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi
Irak Büyükelçiliği'nde görevli İngiliz diplomatlara bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi
İstanbul'da trafikte makas terörü!
İstanbul'da trafikte makas terörü!

Popüler Haberler

En belirgin hamilelik belirtisi nedir? Hamilelik belirtileri cinsel ilişkiden ne zaman sonra başlar?
Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı
Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Masterchef kadınbudu köfte tarifi
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2020 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesaplama
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2020 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri
Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2020 stajyer maaşı devlet katkısı
Burgan Bank 40.000 TL Kredi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Burgan Bank hızlı kredi almak için şartlar nelerdir? Burgan Bank ihtiyaç kredisi başvuru şartları
Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu Gözde Kansu kimdir? Hakkında bilgiler
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
Süt Parası ve emzirme ödeneği 2020 yılında ne kadardır? Süt parası nasıl alınır?
MSB Kuzey Irak'a Pençe Harekatı 2'yi başlattı
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.