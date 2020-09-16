Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. Çilingiroğlu sosyal medyada birbirine girdi

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Prof. Dr. Mehmet Ceylan, Twitter’da birbirlerine girdi. İki ünlü profesör arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.
Mehmet Çilingiroğlu, Ceylan’ın NTV’de aktardığı fikirleri eleştirdi. Çilingiroğlu Twitter’da Ceylan’ın daha önceden maske takılmaması gerektiğini söylediği sözlerini paylaştı. Çilingiroğlu’nun paylaşımı ikili arasındaki gerilimi fazlasıyla arttırdı.
Prof. Dr. Mehmet Ceylan da Çilingiroğlu’nun paylaşımına yanıt verdi. Prof. Dr. Ceylan cevabında Çilingiroğlu’na ağır sözler söyledi. İki profesör arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.
Son Güncelleme: 16.09.2020 14:45