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Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki deprem için önemli açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin yıkıcı gücünün 9 olduğunu ve 35 atom bombası gücünde bir enerji boşalması yaşandığını söyledi.

30 Ekim 2020 Cuma 22:45
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı
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Bugün saat:14.51 sularında merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 şiddetinde ki deprem ile ilgili olarak uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Merkez üssü seferihisar olan büyük deprem sonrasında Bonova ve Bayraklı ilçerinde bazı binaların yıkılması sonucu bu saate kadar toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti ve açıklanan son rakamlara göre 500'den fazla insanımızda yaralandı.

35 ATOM BOMBASINA EŞ DEĞER ENERJİ

Deprem ile ilgili önemli açıklamalar yapan Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremi yaklaşık 3 yıldır beklediklerini ve bunu sığ bir deprem olduğunu söyledi. Ercan, meydana gelen ve AFAD tarafından şiddeti 6,6 olarak açıklanan depremin yıkım gücünün 9 olduğunu ve yaklaşık olarak 35 atom bombası gücünde bir enerjinin toprak altından boşaldığını vurguladı.

DAHA ÖNCE GÖRMEDİK


Ayrıca Ercan, depremin etkisiyle süpürtü dalgaların Seferihisar'da, Kuşadası'nda kıyıya vurduğunu. Yani tsunami olduğunu sözlerine ekledi ve bunu daha önce hiçbir depremde görmediklerini söyledi.

İzmir'deki depremin yıkım eşik değeri 6.4 olduğunu söyleyen Ercan,'bu eşik aşılmıştır' dedi. Ercan, depremin oluş saatinden ötürü ölüm ve yaralı sayısının az olacağını sözlerine ekledi.

 

 

 



Son Güncelleme: 30.10.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
İzmir DepremiSeferihisarProf. Dr. Ahmet Ercan
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