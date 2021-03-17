Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen günler TikTok hesabı açtığını duyurması sonrasında, bugün de Twitch kanalı açtığını açıkladı. Twitch hesabı açtığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Mansur Yavaş, yaptığı duyuruyu eğlenceli bir şekilde hazırlanmış olan videoyla yaptı.
Selam chat https://t.co/UxXNgTm62I pic.twitter.com/kGhwLjwgwz— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) Mart 14, 2021
Mansur Yavaş, Twitch Yayıncısı Pqueen’in Kanalına Konuk Olacak
Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum 17 Mart 2021 çarşamba günü saat 20.00'da Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. pic.twitter.com/oHvLGmoaom— pqueen (@pqueenn) Mart 14, 2021
Son Güncelleme: 17.03.2021 19:00