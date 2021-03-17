İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle

Pqueen kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitch hesabı açmasını duyurması sonrasında Pqueen ile 17 Mart 2021 Çarşamba günü ortak yayın yapılacağı açıklandı. Bunun üzerine çoğu kişi, internet üzerinden Mansur Yavaş ile Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu'nu araştırmaya başladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:00
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Takip Et:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen günler TikTok hesabı açtığını duyurması sonrasında, bugün de Twitch kanalı açtığını açıkladı. Twitch hesabı açtığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Mansur Yavaş, yaptığı duyuruyu eğlenceli bir şekilde hazırlanmış olan videoyla yaptı.

Mansur Yavaş, Twitch Yayıncısı Pqueen’in Kanalına Konuk Olacak

Görüntülü içerik yayın üreticileri tarafından kullanılan ve son derece popüler bir platform olan Twitch Türkiye’de de fazlaca kullanılmaktadır. Türkiye’deki önemli Twitch yayıncıları arasında olan fenomen Pelin Baynazoğlu, bilinen ismiyle Pqueen’de bugün önemli bir açıklamaya yer verdi. Yayıncı, 17 Mart günü açacağı yayında Başkan Mansur Yavaş’la beraber ortak yayın yapılacağını açıkladı. Yayıncı, bu durumdan çok büyük gurur duyduğunu belirtti.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PqueenMansur YavaşTwitch
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?
Yeni risk haritaları ne zaman yayınlanacak? Şehirlerin yeni renk kodları ne zaman güncellenecek?
Yeni risk haritaları ne zaman yayınlanacak? Şehirlerin yeni renk kodları ne zaman güncellenecek?
Türkiye'ye Giriş Formu nedir? Türkiye'ye Giriş Formu neden doldurulmalı?
Türkiye'ye Giriş Formu nedir? Türkiye'ye Giriş Formu neden doldurulmalı?
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici inceleme ve kullanıcı yorumları
Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izle
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.