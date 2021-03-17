Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen günler TikTok hesabı açtığını duyurması sonrasında, bugün de Twitch kanalı açtığını açıkladı. Twitch hesabı açtığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Mansur Yavaş, yaptığı duyuruyu eğlenceli bir şekilde hazırlanmış olan videoyla yaptı.

Mansur Yavaş, Twitch Yayıncısı Pqueen’in Kanalına Konuk Olacak

Görüntülü içerik yayın üreticileri tarafından kullanılan ve son derece popüler bir platform olan Twitch Türkiye’de de fazlaca kullanılmaktadır. Türkiye’deki önemli Twitch yayıncıları arasında olan fenomen Pelin Baynazoğlu, bilinen ismiyle Pqueen’de bugün önemli bir açıklamaya yer verdi. Yayıncı, 17 Mart günü açacağı yayında Başkan Mansur Yavaş’la beraber ortak yayın yapılacağını açıkladı. Yayıncı, bu durumdan çok büyük gurur duyduğunu belirtti.