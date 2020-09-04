Pompalı tüfekle saldırı genç kızı hayatta kopardı

Gerçekleşen korkunç olay Antalya’da saat 02:00’da Manavgat’ta gerçekleşti.Seyir halindeki Nazif Genç’in kullandığı plakası belli olmayan araç kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ile tarandı.Tüfekren çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin göğsüne isabet ederken Sürücü koltuğunda bulunan Nazif Genç ise kulak kısmından yaralandı.Aracıyla birlşktemhastaneye giden Genç tedavi altına alınırken Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yeri incelemesinde bulunurken Genç sorgu altına alındı. Polis kimliği bilinmeyen şüphelilerin bulunması için çalışmalara başladı.

Genç kızın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Cenaze defni için il dışındaki akrabalar beklenirken cenazeyi alamaya anne ve ağabeyi Erkan Çerçi gelirken ailenin perişan olduğu gözlendi.

Yürütülen soruşturma neticesinde ayatını kaybeden genç kızın 2015 yılında Manavgat’ta yaşamak istemediğini söyleyerek bir süre ortadan kaybolduğu sonra bulunduğu öğrenildi

Ölen genç kızın 2016 yılında bir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise oldukça dikkat çekici.

