İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...
Uluslar Ligi'nde Rusya Sırbistan ile karşılaşacak
Uluslar Ligi'nde Rusya Sırbistan ile...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını düşürdü! Pilot yaralı olarak kurtuldu
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını...

Pompalı tüfekle saldırı genç kızı hayatta kopardı

Antalya'da açılan ateş sonrası arabada bulunan genç kız hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

04 Eylül 2020 Cuma 15:52
Pompalı tüfekle saldırı genç kızı hayatta kopardı
Takip Et:

Gerçekleşen korkunç olay Antalya’da saat 02:00’da Manavgat’ta gerçekleşti.Seyir halindeki Nazif Genç’in kullandığı plakası belli olmayan araç kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ile tarandı.Tüfekren çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin göğsüne isabet ederken Sürücü koltuğunda bulunan Nazif Genç ise kulak kısmından yaralandı.Aracıyla birlşktemhastaneye giden Genç tedavi altına alınırken Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yeri incelemesinde bulunurken Genç sorgu altına alındı. Polis kimliği bilinmeyen şüphelilerin bulunması için çalışmalara başladı.

Genç kızın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Cenaze defni için il dışındaki akrabalar beklenirken cenazeyi alamaya anne ve ağabeyi Erkan Çerçi gelirken ailenin perişan olduğu gözlendi.


Yürütülen soruşturma neticesinde ayatını kaybeden genç kızın 2015 yılında Manavgat’ta yaşamak istemediğini söyleyerek bir süre ortadan kaybolduğu sonra bulunduğu öğrenildi

Ölen genç kızın 2016 yılında bir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise oldukça dikkat çekici.



Son Güncelleme: 04.09.2020 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinayetKadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da 300 esnaf ses kaydı yüzünden zorda
Ankara'da 300 esnaf ses kaydı yüzünden zorda
İbrahim Tatlıses'ten İbo Show müjdesi: Sesimde felç yok
İbrahim Tatlıses'ten İbo Show müjdesi: Sesimde felç yok
Yeni Batman Robert Pattinson Covid19'a yakalandı! Film çekimleri ertelendi
Yeni Batman Robert Pattinson Covid19'a yakalandı! Film çekimleri ertelendi
Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı
Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı
Ankara'da içme suyunda kimyasal atık tespit edildi
Ankara'da içme suyunda kimyasal atık tespit edildi
Haymana Mezarlığı'nda polis cesedi bulundu
Haymana Mezarlığı'nda polis cesedi bulundu

Popüler Haberler

HGS'siz Geçiş Yaptığımda Ne Olur? 2019 Hgs Etiketsiz Cezası Ne Kadar?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2020 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
Bay Yanlış yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2020
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 4 Eylül 2020
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Huawei EMUI11 Güncellemesi hangi telefon modellerine gelecek?
PTT Çocuk parası sorgulama için telefon numarası
Halk Bankası esnaf ve sanatkarlara, işyeri sahiplerine 25000 TL 6 ay ödemesiz kredi
Rüyada sarımsak görmek ne demektir? Rüyada sarımsak görmenin anlamı ve tabiri
MasterChef Türkiye 2020-2021 yeni sezon yarışmacıları kimler?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2020 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Esra Erol yeni yayın sezonuna ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon tarihini açıkladı!
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2020
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.