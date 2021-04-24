Polislerden kaçarken motosikleti arızalandı!

’nın İnegöl ilçesinde parkta oturduğu görülen ve şüpheli olduğu düşünülen bir şahıs üzerine ihbarda bulunuldu. Polisin parka varmasıyla beraber kaçmaya başlayan 2 şüpheliden birisi yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheli ise motosikletiyle beraber kaçmaya çalıştı. Polis ve şüpheli arasında 2 kilometrelik birmeydana geldi. Kovalamaca şüphelinin motosikletinin bozulmasıyla sonuçlandı. Motosikleti bozulan şüpheli çaresiz bir şekilde polislere yakalandı. Şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.150 TL, maske kullanmadığı için 900 TL ve yetersiz kalan bir ehliyetle araç kullanmaktan 1.339 TL ceza kesildi. Şüpheli, toplam 5.389 TL cezaya çarptırıldı.