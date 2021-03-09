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Polislerden kaçan alkollü sürücü kağıt toplama çuvalına saklandı

Denizli'de polis tarafından denetleme noktasında durdurulmak istenen ancak kaçan sürücü kovalamanın ardından kağıt toplama çuvalına saklanmaya çalışırken yakalandı. Sürücüye 18 bin 500 lira para cezası verildi.

09 Mart 2021 Salı 01:47
Polislerden kaçan alkollü sürücü kağıt toplama çuvalına saklandı
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Denizli’de polis tarafından yapılan denetimlerde polisin dur uyarılarına uymayan ve kaçmaya çalışan kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Olay akşam saatlerinde Denizli’ye bağlı Merkezefendi Sümer Mahallesi’nde denetim yapan polisler 20 FD 547 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin dur uyarısına uymayan sürücü on kilometre kadar kaçtıktan sonra aracını bırakarak kaçmaya başladı.

Yol kenarında bulunan kağıt toplama çuvalına saklanmaya çalışırken emniyet ekipleri tarafından yakalanan 19 yaşındaki N.C isimli kişi polisleri fark etmediğini iddia etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan genç sürücünün alkollü olduğu, sokağa çıkma yasağını çiğnediği, polisin uyarısına uymadığı ve trafikte tehlikeli hareketler yaptığından dolayı toplamda 18.500 lira para cezası verildi.

Genç sürücünün aracı emniyet ekipleri tarafından trafikten men edildi.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 01:47
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PolisDur
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