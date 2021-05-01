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Polisin görüntüsünü çeken gazeteciye uyarı! Polis yeni genelgeyi hatırlattı

Kısa süre önce Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzası ile yayınlanan genelgeye göre artık polislerin görüntüleri ve seslerini kaydetmek yasaklandı. 1 Mayısıs tarihinde eyleme katılan muhabir, polis şiddetini görüntülemesi sırasında polis memuru tarafından uyarıldı. Sultan Eylem Keleş isimli muhabire genelgeyi hatırlatan polis memuru görüntüleri çekmesine izin vermedi. O anlar kameralara yansıdı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:59
Polisin görüntüsünü çeken gazeteciye uyarı! Polis yeni genelgeyi hatırlattı
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1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü olmasından kaynaklı İstanbul Taksim’e gitmek isteyen eylemciler polisler tarafından durduruldu. Tam kapanma süresinde vatandaşlar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunduğundan kaynaklı polisler kurallara uymayan eylemcilere sert müdahalede bulunulduğu görüldü. Bu esnada muhabir Sultan Eylem Keleş polisin şiddet anlarını kameraya aldı. O sırada polis memuru ise muhabire yeni yürürlüğe giren genelgeyi hatırlattı.

Keleş, uyarı almasına karşın ''Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' diyerek itirazda bulundu. DİSK Basın-İş  ise sosyal medya hesabından gazeteci arkadaşların polis tarafından engellendiği için tepki gösterdi.

Genelge ise, eylemler sırasında polis memurlarının artık görüntüleri, sesleri kaydedilemeyecek. Eğer kaydeden kişiler olursa haklarında adli işlem başlatılacak. Polisl




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:59
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Anahtar Kelimeler:
PolisGörüntüGenelge
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