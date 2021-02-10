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Polis'in "dur" uyarısına uymadı, tabanca ve uyuşturucu olan çantayı denize fırlattı

Kocaeli'nde polis, şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü, tabanca ve uyuşturucu bulunan çantayı denize fırlattı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 05:03
Polis'in
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Kocaeli Karamürsel’de polis ekipleri, her zamanki gibi araçları kontrol ediyordu. Motosiklet sürücüsü Ö.G.’ye polisler tarafından “dur” çağrısı yapıldı. Ö.G., bir anda motosikletten indi ve koşmaya başladı.

Ö.G., sırtındaki çantayı ve belinde bulunan silahı denize fırlattı ve kaçmaya devam etti. Kovalamacının ardında polis ekipleri tarafından Ö.G. yakalandı.

Polisler, denize fırlatılan çantayı buldu. Çantanın içerisinden 1 tane tabanca, şarjör, fişekler, esrar içmeye yarayan cam pipet, muşta ve 2 tane uyuşturucu hap çıktı.

Ö.G., polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Ö.G.’nin evinde 2 kurusıkı tabanca ve 1 gram esrar tohumu ele geçirildi.



Son Güncelleme: 10.02.2021 05:03
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KocaeliKaramürselPolisPolis EkipleriUyuşturucuTabanca
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