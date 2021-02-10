Kocaeli Karamürsel’de polis ekipleri, her zamanki gibi araçları kontrol ediyordu. Motosiklet sürücüsü Ö.G.’ye polisler tarafından “dur” çağrısı yapıldı. Ö.G., bir anda motosikletten indi ve koşmaya başladı.

Ö.G., sırtındaki çantayı ve belinde bulunan silahı denize fırlattı ve kaçmaya devam etti. Kovalamacının ardında polis ekipleri tarafından Ö.G. yakalandı.

Polisler, denize fırlatılan çantayı buldu. Çantanın içerisinden 1 tane tabanca, şarjör, fişekler, esrar içmeye yarayan cam pipet, muşta ve 2 tane uyuşturucu hap çıktı.

Ö.G., polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Ö.G.’nin evinde 2 kurusıkı tabanca ve 1 gram esrar tohumu ele geçirildi.