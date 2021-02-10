Kocaeli Karamürsel’de polis ekipleri, her zamanki gibi araçları kontrol ediyordu. Motosiklet sürücüsü Ö.G.’ye polisler tarafından “dur” çağrısı yapıldı. Ö.G., bir anda motosikletten indi ve koşmaya başladı.
Polisler, denize fırlatılan çantayı buldu. Çantanın içerisinden 1 tane tabanca, şarjör, fişekler, esrar içmeye yarayan cam pipet, muşta ve 2 tane uyuşturucu hap çıktı.
Ö.G., polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Ö.G.’nin evinde 2 kurusıkı tabanca ve 1 gram esrar tohumu ele geçirildi.
Son Güncelleme: 10.02.2021 05:03