Polise direnen motorlu kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi!

19 Eylül tarihinde Tuzla’da emniyet güçleri tarafından yapılanler sırasında maske takmadığı tespit edilen ve durdurulan motorlu kurye hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polis tarafından durdurulması ardından polislere, “‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehditte bulunan motorlu kurye elde edilen görüntülerin devamında, “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demişti. Bu sözleri ile Türkiye gündemine gelen motorlu kurye gözaltına alınması sonrasında Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında şüpheli Aksu’nun “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul gördü.