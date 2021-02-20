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Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde kendini astı

İstanbul Bağcılar'da polis memurlarına yönelik silahlı saldırıcı sonucu bir polis memuru şehit olmuştu. Şehit Erkan Gökteke'nin katil zanlısı, çocuk cezaevinde kendini astı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde kendini astı
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18 Temmuz’da İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda, polis memuru Yunus Naçar ve Erkan Gökteke; Serdar Balta ve Kadir A’yı sokakta yürüdükleri sırada gördüler. Yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının şüphelileri oldukları düşüncesiyle ikili takip eden polis memurları, şüphelileri durduklarında polis memuru olduklarını söylediler. Bunun üzerine Serdar Balta yanında getirdiği tabancayı çıkararak polislere ateş açtı. Çatışmada Yunus Nacar yaralı kurtulurken, Erkan Gökteke ise şehit oldu.

Cezaevinde yaşamını sonlandırdı

28 yaşındaki polis memurunun şehit olduğu olayla ilgili yargılanan zanlılardan Kadir A, olay sonrası tahliye edilmişti. Aylar sonra yine bir silahlı çatışmada yakalanan Kadir A., tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 18 yaşındanküçük olan Kadir A’nın çocuk cezaevinde kendiniasarak intihar ettiği ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
PolisŞehitIntihar
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