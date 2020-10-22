Polis Akademisi 720 polis alımı yapacak!

Polis olma hayali kuran yüzbinleri ilgilendiren POMEM alımları ile ilgili duyuru yapıldı. Polis olmak için hayaller kuran ve bu alanda çalışmalarına devam eden pek çok kişinin beklediği duyur yayınlandı. Yapılan duyuruya göre 720 polisin alınacağı belirtildi.
Son dakika POMEM açıklaması
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile ilgili olarak 26. Dönem POMEM 1. Yedek alımları için duyuru yayınlandı.
720 polis alınacak
Yedek sıralamasında bulunan adaylara bilgilendirmelerin posta veya herhangi bir kanaldan yapılmayacağı belirtilirken resmi site üzerinden yapılan açıklamalar tebligat niteliğindedir denildi.
Adayların tüm bilgileri ve açıklamaları bulabileceği kanal ise http://www.pa.edu.tr olarak belirtildi.
Son Güncelleme: 22.10.2020 01:19