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Polis Akademisi 720 polis alımı yapacak!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM açıklamaları ile ilgili merak devam ediyor. POMEM 26. dönem polis alımlarında 1. yedeklerin açıklandığı duyurusu sonrasında pek çok kişi Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesine akın etti.

22 Ekim 2020 Perşembe 01:19
Polis Akademisi 720 polis alımı yapacak!
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Polis olma hayali kuran yüzbinleri ilgilendiren POMEM alımları ile ilgili duyuru yapıldı. Polis olmak için hayaller kuran ve bu alanda çalışmalarına devam eden pek çok kişinin beklediği duyur yayınlandı. Yapılan duyuruya göre 720 polisin alınacağı belirtildi.

Son dakika POMEM açıklaması

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile ilgili olarak 26. Dönem POMEM 1. Yedek alımları için duyuru yayınlandı.

720 polis alınacak


Yapılan açıklamalar kapsamında 720 polis alınacağı kesinleşirken resmi duyuruda, 26. Dönem POMEM 1. Yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır denildi. 26. Dönem polis meslek eğitimi almaya hak kazananların Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde aldıkları eğitim sonrasında polis olmaya hak kazanabilecekleri belirtilirken lisans mezunu olan 572, ön lisans mezunu erkekler için 132, lisans mezunu kadınlar için 16 ve ön lisans mezunu kadınlar için 8 kişi aday kadroya alındı mesajı verildi.

Yedek sıralamasında bulunan adaylara bilgilendirmelerin posta veya herhangi bir kanaldan yapılmayacağı belirtilirken resmi site üzerinden yapılan açıklamalar tebligat niteliğindedir denildi.

Adayların tüm bilgileri ve açıklamaları bulabileceği kanal ise http://www.pa.edu.tr olarak belirtildi.



Son Güncelleme: 22.10.2020 01:19
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Anahtar Kelimeler:
Pomem720 Aday PolisDuyuru
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