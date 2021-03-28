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PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye sınır ötesinde yapılan operasyonda ağır darbe!

Suriye'nin Azez bölgesinde sivillere yönelik saldırılarda kullanılması planlanan çok sayıda silah ve bomba malzemesi ele geçirildi. Sınır ötesi gerçekleştirilen operasyon ile duyuruyu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

28 Mart 2021 Pazar 21:07
PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye sınır ötesinde yapılan operasyonda ağır darbe!
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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve bomba malzemesi ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde terörden arındırdığı bölgelerde güvenlik güçlerinin bulundukları noktalar ve bölgede yaşayan sivil halka yönelik saldırılarda kullanılması planlanan silah ve bomba malzemelerinin Münbiç'e götürüleceği öğrenildi.

Örgütün kontrolünde olan Münbiç'e ulaştırılmaya çalışılan 2 TOW Füzesi, 1 adet keskin nişancıların kullandığı tüfek, 24 adet kalaşnikof ve 200 adet tetikleme ile birlikte 2 Doçka silah namlusunun, Suriye Azez Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat başkanlığı ve TEM daire başkanlığı koordinesinde görevli 'Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar arasında bulunan ve tank katili olarak bilinen TOW füzelerinin Türkiye'nin Suriye kuzey bölgesinde terörden arındırma amacıyla başlattığı harekatlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı kullanılmıştı.

2 Suriye uyruklu örgüt üyesinin de yakalandığı operasyon gözaltına alınan kişilerin ilk ifadelerinde, ele geçirilen malzemeleri PKK'ya bağlı PYD/YPG örgüt mensuplarına ulaştıracaklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Söz konusu operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında PKK'lı teröristlerin Azez'de sivillere yönelik planladıkları saldırılarda kullanmak üzere ellerinde bulundurdukları çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini söyleyerek operasyonda görevli emniyet istihbarat ile birlikte TEM birimleriyle Suriye Görev Gücü'nü de tebriklerini iletti.

 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
SuriyeAzezPKKPyd YpgOperasyon
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