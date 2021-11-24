Piyasalara iyi haber: TMO, un arzında sıkıntı olmadığını duyurdu!

Döviz kurlarının artışlarının etkilediği hububat ve un piyasalarında, son günlerde yaşanan fiyat artışlarına yönelikyla ilgili sıkıntılar oluştuğu haberleri konuşulmaya başlanıldı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili yanlış değerlendirmeler yapıldığını belirten, söz konusu fiyat artışları ve un arzlarıyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

TMO'nun yayınladığı yazılı açıklamada un sanayisi ile işbirliğinin devam ettiği ve silolardan çıkan ürünlerin fırınlara kadar olan sürecine kadar bütün tüm aşamaları yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kasım ayı içerisinde satışlara başvuran tüm firmaların buğday ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına toplam 516 bin ton ekmeklik buğdayın satışa çıkarıldığı bildirilirken, satış teslimatlarını devam ettiği ve piyasaya sunulacak olan un arzı konusunda da herhangi bir endişeye gerek duyulmaması gerektiği aktarıldı.