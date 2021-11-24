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Piyasalara iyi haber: TMO, un arzında sıkıntı olmadığını duyurdu!

Son günlerde yaşanılan undaki fiyat artışları piyasaları endişeye sokarken Toprak Mahsulleri Ofisi konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı ve açıklamasında un arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını duyurdu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:47
Piyasalara iyi haber: TMO, un arzında sıkıntı olmadığını duyurdu!
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Döviz kurlarının artışlarının etkilediği hububat ve un piyasalarında, son günlerde yaşanan fiyat artışlarına yönelik un arzıyla ilgili sıkıntılar oluştuğu haberleri konuşulmaya başlanıldı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili yanlış değerlendirmeler yapıldığını belirten Toprak Mahsulleri Ofisi, söz konusu fiyat artışları ve un arzlarıyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

TMO'nun yayınladığı yazılı açıklamada un sanayisi ile işbirliğinin devam ettiği ve silolardan çıkan ürünlerin fırınlara kadar olan sürecine kadar bütün tüm aşamaları yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kasım ayı içerisinde satışlara başvuran tüm firmaların buğday ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına toplam 516 bin ton ekmeklik buğdayın satışa çıkarıldığı bildirilirken, satış teslimatlarını devam ettiği ve piyasaya sunulacak olan un arzı konusunda da herhangi bir endişeye gerek duyulmaması gerektiği aktarıldı.


Son Güncelleme: 24.11.2021 14:47
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Toprak Mahsulleri OfisiUn Arzı516 Bin Ton Ekmeklik Buğday
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