Piyasalara iyi haber: TMO, un arzında sıkıntı olmadığını duyurdu!

TMO'nun yayınladığı yazılı açıklamada un sanayisi ile işbirliğinin devam ettiği ve silolardan çıkan ürünlerin fırınlara kadar olan sürecine kadar bütün tüm aşamaları yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kasım ayı içerisinde satışlara başvuran tüm firmaların buğday ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına toplam 516 bin ton ekmeklik buğdayın satışa çıkarıldığı bildirilirken, satış teslimatlarını devam ettiği ve piyasaya sunulacak olan un arzı konusunda da herhangi bir endişeye gerek duyulmaması gerektiği aktarıldı.
Son Güncelleme: 24.11.2021 14:47