İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Pınar Gültekin'in, katilini 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı

Evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in, katilini 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:24
Pınar Gültekin'in, katilini 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı
Takip Et:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in, kendisini acımasızca katleden bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı’yı ölmeden kısa bir süre önce Instagram hesabından engellediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından engellemiş!


Muğla’da 5 gündür kayıp olan ailesi ve arkadaşları tarafından sosyal medyada kayıp ilanı verilen Pınar Gültekin’in, geçtiğimiz gün cansız bedeni bir ormana atılmış vaziyette bulundu. Henüz hayatının baharında olan genç kadının, bar işletmecisi ve evli bir çocuk babası Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği öğrenildi.

Pınar Gültekin’in abisi, katilin kendini bekar olarak tanıttığı ve Pınar’ın evli olduğunu öğrendikten sonra kendisiyle bir daha görüşmek istemediğini söylemişti. Sosyal medyada yapılan incelemeler sonucunda genç kadının görüşmek istemediği katilini 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği belirlendi.

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında linç endişesiyle büyük önlemler altında adliyeye çıkarılan katil Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.



Son Güncelleme: 12.08.2020 20:24
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazır tapu işlemleri notere geçecek mi? Noterlerde yeni dönem
Hazır tapu işlemleri notere geçecek mi? Noterlerde yeni dönem
Meteoroloji uyarıyor! O bölgelerde şiddetli yağışlar olacak
Meteoroloji uyarıyor! O bölgelerde şiddetli yağışlar olacak
Ordu'da vahşet! Sevgilisini ve kendisini benzin dökerek yaktı
Ordu'da vahşet! Sevgilisini ve kendisini benzin dökerek yaktı
Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Yunan sahil güvenliğin ateş açtığı teknenin olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Yunan sahil güvenliğin ateş açtığı teknenin olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı'da husumetli iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi! 9 kişi yaralandı
Ağrı'da husumetli iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi! 9 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Ütü yapmanın püf noktaları
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Ağustos 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Takma kirpik nasıl takılır? Takma kirpik takma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler
Bim 13 Eylül – 20 Eylül 2019 aktüel ürünler broşürü
Konut kredisi faiz oranlarını Nisan 2020'de ne oldu? Bankaların konut kredisi faizleri Nisan ayı ortasında ne oldu?
Telefondan Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? İşlem detayları
Vodafone Kurban Bayramı bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Ağustos 11 2020
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 11 Ağustos 2020
2020 yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.