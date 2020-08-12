Pınar Gültekin'in, katilini 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in, kendisini acımasızca katleden bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı’yı ölmeden kısa bir süre önce Instagram hesabından engellediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından engellemiş!

Muğla’da 5 gündür kayıp olan ailesi ve arkadaşları tarafından sosyal medyada kayıp ilanı verilen Pınar Gültekin’in, geçtiğimiz gün cansız bedeni bir ormana atılmış vaziyette bulundu. Henüz hayatının baharında olan genç kadının, bar işletmecisi ve evli bir çocuk babası Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği öğrenildi.

Pınar Gültekin’in abisi, katilin kendini bekar olarak tanıttığı ve Pınar’ın evli olduğunu öğrendikten sonra kendisiyle bir daha görüşmek istemediğini söylemişti. Sosyal medyada yapılan incelemeler sonucunda genç kadının görüşmek istemediği katilini 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği belirlendi.

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında linç endişesiyle büyük önlemler altında adliyeye çıkarılan katil Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.