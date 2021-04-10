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Pınar Gültekin'in katil zanlısının ifadelerinde adı geçen savcı görevinden istifa etti!

Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesinin ardından açılan cinayet soruşturmasında katil zanlısının ifadelerinde adı bulunan savcı D.Y.'nin görevi bırakarak istifa ettiği bildirildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:42
Pınar Gültekin'in katil zanlısının ifadelerinde adı geçen savcı görevinden istifa etti!
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16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüş ve talihsiz genç kadının cesedi olaydan tam 5 gün sonra ormanlık bir alanda bir varilde bulunmuştu. Darp edildikten sonra boğazı sıkılarak öldürülen ve varilin içinde ormanlık alana bırakılan Pınar Gültekin'in kati zanlısının Cemal Metin Avcı olduğu anlaşılmıştı.

Olayı faili olarak yakalanan ve gözaltına alınan Cemal Metin Avcı'nın sorgusunda Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından açılan dava sonrasında katil zanlısının Pınar'ı suçlayan bazı iddialar ortaya atmıştı. Kendi el yazısı ile hazırladığı 6 sayfa ifadesinde öldürdüğü Pınar Gültekin'i suçlayan Cemal Metin Avcı, ifadesinin bir yerinde Muğla Adliyesi savcısı D.Y.'den de bahsetti.

Avcı'nın verdiği ifadede savcı D.Y.'nin Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğu ve D.Y.'nin Pınar'ın düşük notlarının düzeltilmesi için okuluna giderek dekan ve hocaları ile görüştüğü iddia edildi. Avcı'nın verdiği 6 sayfalık ifade sonrasında HSK tarafından savcı D.Y. hakkında bir soruşturma başlatıldı. Başmüfettiş görevlendirilen soruşturma sürecinde savcı D.Y., Erzurum'a tayin edildi.

Tayinin çıkma bildirisi eline geçtiğinde izne ayrılan savcı D.Y., Erzurum'daki görevine başlamadan önce istifa dilekçesi hazırlayarak HSK'ya gönderdi. D.Y. istifa dilekçesine gerekçe olarak ta 'ailevi sebepler' notunu yazdı. Başlatılan soruşturma kapsamında görevinden istifa eden savcının D.Y.'nin yanı sıra katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile ifadelerde adı bulunan diğer kişilerin de ifadelerine başvurulacak.




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Pınar GültekinCemal Metin AvcıMuğlaSavcıIstifa
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