Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesi sonrası açılan davanın ertelenen ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Saat 13.30'da Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme 15 Şubat tarihine ertelenirken Baba Sadık Gültekin, çıkışta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasının yapıldığı duruşmaya sanıklardan Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katılırken sanık Mertcan Avcı, mahkeme heyetinin huzuruna çıkarak savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen keşfe ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirdi ve sonradan kayıtlara geçen 2 tanığın ifadeleri dinledi.

Duruşma sırasında Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, tutuklu yargılanan sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmasına yönelik davranıldığını öne sürdüler. Salonda kısa süreli bir tartışma yaşanırken avukat Epözdemir, reddi hakim talebinde bulundu ve o sırada Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin duruşma salondan ayrılarak dışarı çıktı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerini alarak gerekli doya incelemelerini tamamladıktan sonra sanık Cemal Metin Avcı ve diğer sanık Mertcan Avcı'nın tutuklu olarak yargılanmasına devam edilmesine karar verdikten sonra bir sonraki mahkeme gününü 15 Şubat tarihine erteledi.

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, mahkeme salonu çıkışında yaptığı açıklamada davadan daha adaletli bir karar çıkmasına olan inancını kaybettiğini söyleyerek "Başka bir hakim istiyorum." dedi.