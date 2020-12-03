Pınar Fidan Aleviler hakkında ne dedi, ceza aldı mı?

Pınar Fidan Alevi vatandaşlara ilişkin söylediği sözler sebebiyle yargılanıyor. Kadıköy’de Tuz Biber adlı stand-up gösterisinde Alevilere yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki toplayan Pınar Fidan ve Özgür Tosun haklarında bir yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Alevilere söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı

Pınar Fidan ve gösterideki diyalogda yer alan Özgür Tosun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 19 Mart 2020’de Tuz Biber adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlara ilişkin aşağılayıcı kelimeler söylediği için yapılan ihbar sebebiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pınar Fidan’ın alınan ifadesinde, hiçbir propaganda ve kışkırtma amacıyla eylemde bulunmadığını, suç işleme gibi bir kastının olmadığını ve kendisinin yanlış anlaşılmadan ötürü özür dilediği belirtildi.

İddianamede yer alan Özgür Tosun’un ifadesi ise, videonun bir dakikalık diliminde iki kişinin karşılıklı olarak yaptığı şaka amaçlı sohbet olduğunu ve videonun tamamının kendi beyanından, oluşmadığı mizah amaçlı söylenmiş ironi, kinaye olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan, Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İşte Pınar Fidan’ın infial yaratan sözleri: