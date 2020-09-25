Pes dedirten hırsızlık! 150 bin TL'sini çaldıkları kişinin evine ikinci defa gelince yakayı ele verdiler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kendisini polis - savcı olarak tanıtan dolandırıcıı çetesi 150 bin TL’sini çaldığı vatandaşın evine ikinci defa gelince yakalandı. 76 yaşındaki S.O. telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler 150 bin TL’lik parayı almıştı. Dolandırdıkları kişinin evine ikinci defa gidip bu defa taşınmazlarını satmasını isteyen şüpheliler yakalandı.

Ankara’dan kiralamış oldukları araçla Bandırma’ya gelen ve S.O.’dan 150 bin TL’yi elden alan şüpheli S.K. apartmanın çıkışında yakalandı. Suç ortakları C.T. (32) ile İ.K. (39) aracıyla Erdek istikametine kaçtı.

Kaçtıkları aracı terk edip yola yaya olarak devam eden iki şüpheli, Gönen istikametine gittiklerinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamacada gözaltına alındı.