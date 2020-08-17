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Perseid meteor yağmurunu izlemek için 1000 kişi Karabey'de toplandı

Bursa Karacabey'e farklı illerden bine yakın kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için toplandı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:31
Perseid meteor yağmurunu izlemek için 1000 kişi Karabey'de toplandı
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Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş Perseid meteor yağmuru için sosyal medya üzerinden bir etkinlik düzenledi.Vatandaşları Bursa Karacabey sahiline davet eden Tüydeş bu inanılmaz doğa olayını herkesin izlemesi gerektiğini dile getirdi.Urfa ,Ankara,Zonguldak vb. birçok ilden akın akın gelen insanlar ışık kirliliğinin az olduğu Karacabey sahilinde bu inanılmaz olaya şahitlik ettiler.


Sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan gökyüzü izlememe etkinliğinde, Perseid meteor yağmuru ile birlikte gökyüzü gözlemlendi. Gece 00:00 dan başlayan etkinlik geç saatlere kadar sürerken keyifli ve renkli görüntülere sebep oldu. 

Tüydeş ara sıra düzenlenen bu etkinliklere insanların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 17.08.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Perseid Meteor YağmuruBursaKaracabey
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