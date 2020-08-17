Perseid meteor yağmurunu izlemek için 1000 kişi Karabey'de toplandı

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş Perseid meteor yağmuru için sosyal medya üzerinden bir etkinlik düzenledi.Vatandaşları Bursa Karacabey sahiline davet eden Tüydeş bu inanılmaz doğa olayını herkesin izlemesi gerektiğini dile getirdi.Urfa ,Ankara,Zonguldak vb. birçok ilden akın akın gelen insanlar ışık kirliliğinin az olduğu Karacabey sahilinde bu inanılmaz olaya şahitlik ettiler.
Tüydeş ara sıra düzenlenen bu etkinliklere insanların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi.
Son Güncelleme: 17.08.2020 19:31