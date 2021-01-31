Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı gezi programını kazanan asil ve yedek isim listesi çekiliş sonuçları belli oldu

Pepsi, istanbul’da düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 10 kişiyi göndermek için yaptığı çekiliş sonuçlarını açıkladı.

Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali çekiliş sonuçları

2020 yılında İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle final 2021 yılınan ertelenmişti. Pepsi, Şampiyonlar Ligi finaline 10 şanslı kişiyi göndermek için gerçekleştirdiği çekiliş sonuçları açıkladı.

Basın İlan Kurumu, www.ilan.gov.tr web adresi üzerinden yayınladığı ilana göre; 29.05.2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çift kişilik birinci kategori bileti kazanan kişiler belirlendi. Bileti kazanan asil ve yedek kişilere taahhütlü posta yolu ile bildirimde bulunulacak.

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