İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı gezi programını kazanan asil ve yedek isim listesi çekiliş sonuçları belli oldu

2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı gezi programını kazanan kişiler yapılan çekiliş sonrasında belirlendi.

31 Ocak 2021 Pazar 18:57
Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı gezi programını kazanan asil ve yedek isim listesi çekiliş sonuçları belli oldu
Takip Et:

Pepsi, istanbul’da düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 10 kişiyi göndermek için yaptığı çekiliş sonuçlarını açıkladı.

Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali çekiliş sonuçları

2020 yılında İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle final 2021 yılınan ertelenmişti. Pepsi, Şampiyonlar Ligi finaline 10 şanslı kişiyi göndermek için gerçekleştirdiği çekiliş sonuçları açıkladı.

Basın İlan Kurumu, www.ilan.gov.tr web adresi üzerinden yayınladığı ilana göre; 29.05.2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çift kişilik birinci kategori bileti kazanan kişiler belirlendi. Bileti kazanan asil ve yedek kişilere taahhütlü posta yolu ile bildirimde bulunulacak.

Detaylı bilgi için tıklayın



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uefa şampiyonlar LigiPepsiIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!
Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Osmaniye'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Ankara'da granür dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Ankara'da granür dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
30 Ocak günlük korona virüs verileri açıklandı
30 Ocak günlük korona virüs verileri açıklandı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? 4. sezon tarihi belli oldu
Adım Ömer Halisdemir filmi oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi
Hayaller ve Hayatlar dizisi ne zaman başlıyor? Kerem Bursin'in yeni dizisi belli oldu!
Survivor 2020 yeni gelen yarışmacısı Erman Altıkardeş kimdir?
Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Ocak 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Feride Hilal Akalın ile Baybars Tören çifti ayrıldı mı?
Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi
PTT ucuz ayçiçek yağı satışları ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.