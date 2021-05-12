Pendikte patlama meydana geldi! Son dakika!!

Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul’te patlama meydana geldi. Pendik Kaynarca’da yapımı devam etmekte olan birinşaatında ekipler tarafından kontrollü patlatma yapıldı. Yapılan patlamadan dolayı inşaat çevresinde bulunan bir çok işyeri ve evin de camları kırıldı. Yapılan ihbarlar doğrultusunda pek çok sayıda ekip de derhal olay yerine sevk edildi. Çevre sakinlerinin de büyük bir şok ve panik yaşadığı olayda ilk incelemelere göre yaralanan ya da ölen herhangi birilerinin olmadığı yetkililer tarafından tespit edildi.