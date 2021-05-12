Pendikte patlama meydana geldi! Son dakika!!

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:40
Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul Pendik
’te patlama meydana geldi. Pendik Kaynarca’da yapımı devam etmekte olan bir metro
inşaatında ekipler tarafından kontrollü patlatma yapıldı. Yapılan patlamadan dolayı inşaat çevresinde bulunan bir çok işyeri ve evin de camları kırıldı. Yapılan ihbarlar doğrultusunda pek çok sayıda ekip de derhal olay yerine sevk edildi. Çevre sakinlerinin de büyük bir şok ve panik yaşadığı olayda ilk incelemelere göre yaralanan ya da ölen herhangi birilerinin olmadığı yetkililer tarafından tespit edildi.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:40
Takip Et: