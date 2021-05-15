Pendik’te korkunç olay yaşandı

Pendik’te Türkmenistan uyruklu kardeşler, evlerinde ölü olarak bulundu. Herhangi bir darp ve yaralanmanın olmadığı kardeşlerin zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta bir binanın bodrum katının sahibi, camdan bakıp kiracıları Umytjan Charyyev (35) ve Zafarjan Charyyev'in (37) yerde hareketsiz yattığını gördü. Kardeşlerin hareketsiz yattıklarını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Güvenlik görevleri, bina girişinde önlemler oluşturdu. Eve giren güvenlik görevleri, kardeşleri ölü olarak buldu.

Herhangi bir darp izine rastlamayan sağlık görevleri, mutfakta altı, yedi adet boş kolonya şişesi buldu. iki kardeşin kolonya ve şalgamı karıştırarak içtikleri ve zehirlenerek öldükleri tespit edildi. İki kardeşin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı