Pendik’te deprem sonrası apartmanı hasar gören sakinler konuştu

20 Haziran 2021 Pazar 14:33
İstanbul
’da dün öğlen 15.07 sularında meydana gelen deprem
sonucu halk paniğe kapıldı. Büyüklüğü 3.9 olarak belirlenen depremin merkez üssü ise Kartal olarak belirlendi. Pendik
civarlarında şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonucu bazı binalar hasar gördü. Hasar oluştuğu tespit edilen binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi, vatandaşlar endişelerini dile getirdi.
Pendik’in Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak üzerinde bulunan dört katlı bina, deprem sonucu hasar gördü. Binanın kullanıma elverişsiz olduğu tespit edildi. Bina sakinlerinin bir süre belediye misafirhanesinde konaklaması kararlaştırıldı. Önceden de binada çatlak bulunduğunu belirten apartman sakinleri, çatlağın daha da büyüdüğüne değindi.
Son Güncelleme: 20.06.2021 14:33
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