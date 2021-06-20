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Pendik’te deprem sonrası apartmanı hasar gören sakinler konuştu

İstanbul’da dün saat 15.07’de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonucu bazı binaların hasar gördüğü iletildi. Kartal üzerinde meydana gelen depremde binaları hasar gören vatandaşlar endişelerini dile getirdi.

20 Haziran 2021 Pazar 14:33
Pendik’te deprem sonrası apartmanı hasar gören sakinler konuştu
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İstanbul’da dün öğlen 15.07 sularında meydana gelen deprem sonucu halk paniğe kapıldı. Büyüklüğü 3.9 olarak belirlenen depremin merkez üssü ise Kartal olarak belirlendi. Pendik civarlarında şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonucu bazı binalar hasar gördü. Hasar oluştuğu tespit edilen binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi, vatandaşlar endişelerini dile getirdi.

Pendik’in Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak üzerinde bulunan dört katlı bina, deprem sonucu hasar gördü. Binanın kullanıma elverişsiz olduğu tespit edildi. Bina sakinlerinin bir süre belediye misafirhanesinde konaklaması kararlaştırıldı. Önceden de binada çatlak bulunduğunu belirten apartman sakinleri, çatlağın daha da büyüdüğüne değindi. 


Son Güncelleme: 20.06.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
PendikDepremIstanbulKaynarca MahallesiÇamdalı Sokak
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