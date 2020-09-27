Pendik'te çıkan orman yangının verdiği zarar sabah olunca ortaya çıktı

Pendik'te Kurtdoğmuş mevkiinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle gece sabaha karşı çıkan orman yangına müdahale için birçok itfaiye ekibi bölgeye intikal ederken. Yangına çevre ilçelerden birçok yardım ekibi çağrıldı.

Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Saat 03.00 civarında çıkan yangın yetkililerin uzun uğraşları sonucunda 4 saat sonra kontrol altına alınabildi.10 hektarlık bölgeye etki eden yangın sabah saatlerinde yapılan soğutma çalışmalarında verdiği zarar ortaya çıktı. Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde başlayan ve saatlerce kontrol altına alınmaya çalışana yangının tahribatı sabahın ilk ışıklarında ortaya çıktı. Ormanlık alan havadan kontrol edilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Soğutma çalışmaları sırasında yeni bir yangına karşı önlemler alınırken yangın kontrol altına alındı.

Sabaha kadar süren yangının 10 hektarlık alanı etkilediği görülürken karadan ve havadan görüntülerinde yangının ne kadar çok bölgeye etkili olduğunu gözler önüne serdi. Havadan Drone ile çekilen görüntülerde yangının gece boyu ne kadar bir alanı kül ettiği görülüyor.

