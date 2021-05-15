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Pendik'te akıl almaz olay! Önce kaza yaptılar sonra ezmeye çalıştılar

İstanbul'da maganda dehşeti! Pendik'te caddede drift yapan magandalar, önce kaza yaptılar sonra ezmeye çalıştılar. Kaza sonrası çıkan kavgada yaralılar var. İşte akılalmaz olayın detayları...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:18
Pendik'te akıl almaz olay! Önce kaza yaptılar sonra ezmeye çalıştılar
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Pendik’te görenleri şoke eden bir kaza yaşandı. Kazadan sonra çıkan kavgada 3 vatandaş yaralandı. Drift yaparken birlikte ilerleyen iki araçtaki şahıslar kendilerine tepkisini belli eden çevredekilerle tartıştı. Araç sürücüleri, arabayı tartıştıkları kişilerin üzerine sürerek vatandaşları ezmek istedi.

Olay, birkaç gün önce Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, caddede drift yaparak herkesi tehlikeye attı.

Çevrede bulunan vatandaşlar araçtaki magandalara tepki gösterdi. Araçtakilerle çevrede bulunan vatandaşlar tartışmaya başladı.

Öfkesini kontrol edemeyen araç sürücüleri, tartıştıkları kişilerin üzerine araçlarını sürdü. O sırada hızla ilerleyen otomobillerden birisi oradan geçen bir araca çarptı. İki sürücü de yaralandı.

Çevrede bulunanlar, kendilerini ezmeye çalışıp daha sonra kazaya sebep olan sürücüyü araçtan çıkararak darp etti.

Diğer araç sürücüsü de çevredekilerin üstüne aracını sürmeye çalıştı. Hıncını alamayan maganda herkesi ezmek istedi. Vatandaşlar kendilerini sağa sola atarak ezilmekten son anda kurtuldu.

İddiaya göre olay yerinden geçerken aracın çarpmasıyla yaralanan sürücünün yakınları olay yerine geldi. Yaralının yakınları pompalı tüfekle gelip havaya ateş açtı. Daha sonra diğer sürücüye saldırdılar.

Olayda iki kişi kaza sebebiyle bir kişi de kavgada bıçaklanarak yara aldı.

Dehşet anları kaydedildi

Toplam 3 kişinin yara aldığı, iki sürücünün çevredeki insanları aracıyla ezmeye çalıştığı saniyeler cep telefonu kameralarına yansıdı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 09:18
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Anahtar Kelimeler:
PendikKazaKavga
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