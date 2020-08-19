Pendik'te kahreden olay! Çıkan yangında İki kardeşten biri öldü biri yaralandı

2 kardeşten birisinin hayatını kaybettiği acı olay Pendik'te yaşandı.

Akşam saatlerinde 10 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki Rabia Büyükkesin kardeşlerin uykuda olduğu sırada evde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahallenin ihbarları ile yangın yerine hemen ekipler yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler hemen içeri girerek iki kardeşi evin dışına çıkardı.

Bu esnada hazır bekleyen ambulansta iki kardeş yapılan ilk müdahaleden sonra Kartal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 10 yaşındaki Mertcan Büyükkeskin hayata tutunamadı. 4 yaşındaki Rabia Büyükkesin'nin ise tedavisine devam edildiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis evde çıkan yangın ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Diğer yandan Pendik Kaymakamlığı çıkan yangının çıkış sebebini bulma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.