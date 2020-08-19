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Pendik'te kahreden olay! Çıkan yangında İki kardeşten biri öldü biri yaralandı

Pendik'te meydana gelen yangında evde bulunan iki kardeşten birisi hayatını kaybetti diğeri ise ağır yaralandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:52
Pendik'te kahreden olay! Çıkan yangında İki kardeşten biri öldü biri yaralandı
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2 kardeşten birisinin hayatını kaybettiği acı olay Pendik'te yaşandı.

Akşam saatlerinde 10 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki Rabia Büyükkesin kardeşlerin uykuda olduğu sırada evde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahallenin ihbarları ile yangın yerine hemen ekipler yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler hemen içeri girerek iki kardeşi evin dışına çıkardı.


Bu esnada hazır bekleyen ambulansta iki kardeş yapılan ilk müdahaleden sonra Kartal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 10 yaşındaki Mertcan Büyükkeskin hayata tutunamadı. 4 yaşındaki Rabia Büyükkesin'nin ise tedavisine devam edildiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis evde çıkan yangın ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Diğer yandan Pendik Kaymakamlığı çıkan yangının çıkış sebebini bulma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Son Güncelleme: 19.08.2020 23:53
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Anahtar Kelimeler:
PendikYangın
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