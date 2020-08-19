Pendik'te kahreden olay! Çıkan yangında İki kardeşten biri öldü biri yaralandı

2 kardeşten birisinin hayatını kaybettiği acı olay Pendik'te yaşandı.
Akşam saatlerinde 10 yaşındaki Mertcan ve 4 yaşındaki Rabia Büyükkesin kardeşlerin uykuda olduğu sırada evde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahallenin ihbarları ile yangın yerine hemen ekipler yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler hemen içeri girerek iki kardeşi evin dışına çıkardı.
Polis evde çıkan yangın ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Diğer yandan Pendik Kaymakamlığı çıkan yangının çıkış sebebini bulma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Son Güncelleme: 19.08.2020 23:53