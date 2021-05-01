Pençe- Yıldırım bölgesinde önemli gelişme

Milli savunma bakanlığı önemli bir başarıya daha imza attı. Pençe- Şimşek ve Pençe yıldırım tarafınca gerçekleştirilen operasyonda 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka cephaneliğine Türkiye olarak tespit edip bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavarı ele geçirildi" söylenildi.