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Pençe Kartal-2 operasyonu Gara bölgesi nerede?

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde operasyon başlattı. Dün gece 02.55'de başlayan operasyonun gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Operasyonun gidişatı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 18:13
Pençe Kartal-2 operasyonu Gara bölgesi nerede?
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe Kartal-2 operasyonu başladı. Dün gece saat 02.55’de başlayan operasyon ile alakalı Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamalar kapsamında operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyelerinden ağır kayıplar verildi. Aynı zamanda terör örgütünün yeni barınma alanları bulduğu, yeni saldırı planları düzenlendiği de öğrenildi. Terör örgütlerinin Irak’ın Kuzey’inde bulunan Gara bölgesinde yeni yapılanmalar da bulunduğu da bilgiler arasında yer alıyor.

10 Şubat Çarşamba saat 02.55’de başlayan operasyonda bir yüzbaşı ve bir astsubay şehit oldu.

Operasyonun gerçekleştiği Gara bölgesi Kuzey Irak’ın dağlık alanlarından biridir. Gara bölgesi Türkiye sınırından 40 kilometre uzakta yer alıyor. Engebeli bir araziye sahip olan bu bölge Kandil Dağı kadar önemlidir.



Son Güncelleme: 11.02.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
PençeKartal2TSKOperasyon
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