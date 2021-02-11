Pençe Kartal-2 operasyonu Gara bölgesi nerede?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe Kartal-2 operasyonu başladı. Dün gece saat 02.55’de başlayan operasyon ile alakalı Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamalar kapsamında operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyelerinden ağır kayıplar verildi. Aynı zamanda terör örgütünün yeni barınma alanları bulduğu, yeni saldırı planları düzenlendiği de öğrenildi. Terör örgütlerinin Irak’ın Kuzey’inde bulunan Gara bölgesinde yeni yapılanmalar da bulunduğu da bilgiler arasında yer alıyor.

10 Şubat Çarşamba saat 02.55’de başlayan operasyonda bir yüzbaşı ve bir astsubay şehit oldu.

Operasyonun gerçekleştiği Gara bölgesi Kuzey Irak’ın dağlık alanlarından biridir. Gara bölgesi Türkiye sınırından 40 kilometre uzakta yer alıyor. Engebeli bir araziye sahip olan bu bölge Kandil Dağı kadar önemlidir.