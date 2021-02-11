Pençe Kartal-2 operasyonu Gara bölgesi nerede?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe Kartal-2 operasyonu başladı. Dün gece saat 02.55’de başlayan operasyon ile alakalı Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklamalar geldi.
10 Şubat Çarşamba saat 02.55’de başlayan operasyonda bir yüzbaşı ve bir astsubay şehit oldu.
Operasyonun gerçekleştiği Gara bölgesi Kuzey Irak’ın dağlık alanlarından biridir. Gara bölgesi Türkiye sınırından 40 kilometre uzakta yer alıyor. Engebeli bir araziye sahip olan bu bölge Kandil Dağı kadar önemlidir.
Son Güncelleme: 11.02.2021 18:13