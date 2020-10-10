Pençe-Kaplan operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kaplan operasyonunda terör örgütüne ait silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında komandoların tespit ettiği sığınaklarda yapılan arama çalışmalarında 2 adet 7.62 mm makineli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 lançer, 3 EYP, 130 AK-47 fişeği, 49 adet Doçka fişeği, 5 RPG-7 roketatar, 25 kilogram TNT, 2 kilogram C4 patlayıcı ile keskin nişancı malzemelerine el konuldu.

Yürütülen çalışmalarda çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin de ele geçirildiğine yer verildi.