Pençe-Kaplan operasyonları Keste dağında devam ediyor

Bölgeye intikal eden Türk Silahlı kuvvetleri personeli Burada dört farklı yerde üs kurmaya başladı. Pençe-Kaplan operasyonları Türkiye sınırının 18 km içerisinde devam ediyor. Operasyonlar yedi farklı bölgede eş zamanlı operasyonlarla devam ediyor. Metina bölgesinde şimdiye kadar 28 kişilik büyük bir terörist grubu etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı kuvvetleri bölgede üs kurarak kalıcı bir hale gelmek istiyor. Bu sayede sınır hattındaki terör operasyonlarını engellemek istiyor. Irak merkezi yönetimi bu duruma ne kadar karşı çıksa da Türkiye bu konuda kararlı adımlar atıyor.
Son Güncelleme: 05.05.2021 19:05