Pençe-Kaplan operasyonları Keste dağında devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ramazan ayı içerisinde başlatılanoperasyonu, Irak’ın kuzeyindekibölgesinde devam ediyor. Metina bölgesinde bulunan terör örgütü PKK militanlarına yönelik başlatılan operasyon, 12 gün önce başlamıştı. Bu kapsamda operasyonun şiddeti büyümeye başladı. Dün akşam Metina bölgesinde bulunandağında operasyonlar şiddetli çatışmalara dönüştü. Ayrıca Irak merkezi yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede üs kurmasına karşı olduğunu ifade etmişti.

Bölgeye intikal eden Türk Silahlı kuvvetleri personeli Burada dört farklı yerde üs kurmaya başladı. Pençe-Kaplan operasyonları Türkiye sınırının 18 km içerisinde devam ediyor. Operasyonlar yedi farklı bölgede eş zamanlı operasyonlarla devam ediyor. Metina bölgesinde şimdiye kadar 28 kişilik büyük bir terörist grubu etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı kuvvetleri bölgede üs kurarak kalıcı bir hale gelmek istiyor. Bu sayede sınır hattındaki terör operasyonlarını engellemek istiyor. Irak merkezi yönetimi bu duruma ne kadar karşı çıksa da Türkiye bu konuda kararlı adımlar atıyor.