Peker'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya yanıt: Arkadaşının ismini söyle o zaman

Sedat Peker, Youtube kanalından paylaştığı dokuzuncu videoda firari olan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilişkisi olduğu iddiasında bulundu. Peker’in bu iddiası tartışmalara neden oldu.

Kütahyalı’nın Sezgin Baran Korkmaz’ın ekibinden olduğunu ve ona ait otelde konakladığını iddia eden Peker, Kütahyalı’nın kendisi ile ilgili öne sürdüğü Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde konaklıyor iddialarına, Sezgin Baran Korkmaz’la herhangi bir hukuku, alakası ve muhabbeti olmadığını söyleyerek son noktayı koydu.

Kütahyalı’ya Twitter’dan yaptığı paylaşım ile cevap veren Peker'in paylaşımı şu şekilde:

Kütahyalı ne söyledi?

Kütahyalı, Twitter’dan bir paylaşım yaparak Peker’in bugün yayınladığı videoda yaptığı açıklamalar ile ilgili şunları söyledi:

"1-Sedat Peker geçtiğimiz pazar günü Cüneyt Özdemir’in yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş.

2-Bahsi geçen otele tam bir yıl önce, bir arkadaşımın daveti ile, onun da ailesi ile beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi."