Pegasus firmasından seferler hakkında açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşa hazırlanan Pegasus firmasına ait uçak seferleri durduruldu. Bunun üzerine firma şu açıklamayı yaptı;

‘’Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yapılacak 16.06.2021 uçuşları olumsuz hava durumları nedeniyle İstanbul Havalimanı’na aktarıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara transferi sağlanmakta veya hava koşullarına bağlı olarak uçaklarımız tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilmek üzere bekletilmektedir. Bunun üzerine yapılacak olan uçuşlar yönlendirilen yolcular hakkında rezervasyon işlemleri başlatıldı. Yaşanan olumsuzluklar üzerine seferlerde gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Değerli misafirlerimiz anlayışınız için teşekkür ederiz.’’