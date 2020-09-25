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Pazarcının terazi kurnazlığı ortaya çıktı! Metal parayla doldurduğu kefeyle vatandaşları dolandırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir semt pazarında pazarcının terazi kurnazlığı ortaya çıktı. Kurnaz pazarcı, metal parayla doldurduğu kefeyle vatandaşlara eksik ürün satarak dolandırdı.

25 Eylül 2020 Cuma 19:28
Pazarcının terazi kurnazlığı ortaya çıktı! Metal parayla doldurduğu kefeyle vatandaşları dolandırdı
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Denizli’deki semt pazarında satış yapan esnaf, terazi kefesine metal para doldurup satış yaptı. Gün boyunca vatandaşlara düşük kilolarda ürün satan uyanık pazarcı, duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.


Pamukkale ilçesindeki semt pazarında yaşanan olayda düzenli olarak satış yaptığı belirlenen bir esnaf, terazi kesesinin tabanına bozuk paralar koydu. Alışveriş yapan vatandaşın fark edemediği olayda tuzağıyla gün boyunca satış yapan kişi vatandaşların satın aldığı ürünleri eksik tartarak kilolarca eksik sattı.

‘’Böyle bir şey olamaz.’’

Pazarcının yaptığı kunazlığı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir taraftan kayıt yapan kişi bir taraftan da ‘’Alışveriş yaparken yine yenilerini koyuyor. Tartarken de gıdaları üstüne koyuyor. Böyle bir şey olamaz.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılarak gündem olan olayda pazarcıya tepki gösterildi.




Son Güncelleme: 25.09.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
DenizliSemt PazarıDolandırıcılık
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