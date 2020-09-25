Pazarcının terazi kurnazlığı ortaya çıktı! Metal parayla doldurduğu kefeyle vatandaşları dolandırdı

Denizli’deki semt pazarında satış yapan esnaf, terazi kefesine metal para doldurup satış yaptı. Gün boyunca vatandaşlara düşük kilolarda ürün satan uyanık pazarcı, duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

‘’Böyle bir şey olamaz.’’

Pamukkale ilçesindeki semt pazarında yaşanan olayda düzenli olarak satış yaptığı belirlenen bir esnaf, terazi kesesinin tabanına bozuk paralar koydu. Alışveriş yapan vatandaşın fark edemediği olayda tuzağıyla gün boyunca satış yapan kişi vatandaşların satın aldığı ürünleri eksik tartarak kilolarca eksik sattı.

Pazarcının yaptığı kunazlığı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir taraftan kayıt yapan kişi bir taraftan da ‘’Alışveriş yaparken yine yenilerini koyuyor. Tartarken de gıdaları üstüne koyuyor. Böyle bir şey olamaz.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılarak gündem olan olayda pazarcıya tepki gösterildi.