Pazarcının terazi kurnazlığı ortaya çıktı! Metal parayla doldurduğu kefeyle vatandaşları dolandırdı

Denizli’deki semt pazarında satış yapan esnaf, terazi kefesine metal para doldurup satış yaptı. Gün boyunca vatandaşlara düşük kilolarda ürün satan uyanık pazarcı, duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.
‘’Böyle bir şey olamaz.’’
Pazarcının yaptığı kunazlığı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir taraftan kayıt yapan kişi bir taraftan da ‘’Alışveriş yaparken yine yenilerini koyuyor. Tartarken de gıdaları üstüne koyuyor. Böyle bir şey olamaz.’’ sözleriyle tepki gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılarak gündem olan olayda pazarcıya tepki gösterildi.
Son Güncelleme: 25.09.2020 19:28